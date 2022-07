Il Fasano mette a segno un altro colpo: tesserato Pipistrelli

Serie C Girone C

Non si ferma il Fasano, che tra conferme e nuovi arrivi sta continuando ad allestire la squadra per la stagione 2022/2023. Dopo le operazioni che hanno portato alle firme dell'attaccante Pablo Acosta e dei difensori Facundo Onraita e Ivo Quaranta, i biancazzurri hanno messo sotto contratto Ignacio 'Nacho' Pipistrelli. La punta centrale classe 1997, che può giocare anche come ala destra, è reduce dall'esperienza al Casarano: per lui 10 presenze e una tra campionato e Coppa Italia Serie D.

Ignacio Pipistrelli al Fasano, le prime parole in biancazzurro dell'attaccante

Tramite una nota ufficiale rilasciata dalla società, Pipistrelli ha parlato della sua nuova avventura e della voglia di rivalsa dopo un'annata condizionata da dei problemi fisici: "Fasano è una città bellissima, nella scorsa stagione ho giocato con tanti che hanno vestito questa maglia e tutti mi hanno parlato benissimo della piazza, della tifoseria che è incredibile. E quindi sono arrivato qui con grande piacere. Ho avuto problemi fisici e quindi il mio obiettivo è disputare una stagione alla grande in modo da poter aiutare la squadra. Ho tante aspettative e motivazioni per far bene”.