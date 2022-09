Il Fasano si prepara all'esordio nella Serie D 2022/2023: due le gare da giocare al Curlo questo mese

Per il Fasano è giunta l'ora di concentrarsi verso il campionato 2022/2023. I biancazzurri guidati da Ivan Tisci, che hanno battuto il Brindisi nel derby del primo turno di Coppa Italia Serie D per 2-1, disputeranno due partite allo stadio Curlo inframmezzate da due trasferte consecutive.

Domenica 4 settembre è previsto il match casalingo contro il Lavello. Poi due gare on the road, prima in casa della Puteolana (11 settembre) e poi allo stadio Giovanni Paolo II contro il Nardò (18 settembre). Il Gladiator arriverà in Puglia nell'ultimo impegno del mese fissato per domenica 25 settembre.