Il Fasano si rialza: battuto per 2-0 il Lavello

Squadra in casa

Squadra in casa Lavello

Parte bene il Fasano in questo 2023 appena iniziato. I biancazzurri si sono imposti per 2-0 allo stadio Lorusso di Venosa contro il Lavello, ritrovando i tre punti dopo le sconfitte contro Matera e Barletta. All'11' Bianchini ha raccolto una respinta in piena area di rigore e ha sbloccato l'incontro, successivamente Vantaggiato è andato vicino al raddoppio cogliendo il palo; dopo un parata di Ceka sul tentativo dei padroni di casa di Romano, la formazione guidata da Ivan Tisci ha esultato di nuovo al 55', quando Corvino ha insaccato un calcio di punizione. Il Fasano è salito a quota 29 punti.