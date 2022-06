Il Fasano vince la classifica Giovani D Valore

Il Fasano in cima alla lista della classifica Giovani D Valore per quanto riguarda il girone H. La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato le classifiche definitive, raggruppamento per raggruppamento, circa l'utilizzo dei giovani calciatori: i biancazzurri hanno ottenuto un punteggio di 1244, piazzandosi davanti a Sorrento (1156) e Nola (1005). Le tre formazioni hanno ottenuto rispettivamente un premio di 25000, 15000 e 10000 euro.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti tramite i propri canali ufficiali:

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato la graduatoria definitiva, per ciascun girone, del progetto Giovani D Valore 2021/2022. I punteggi conseguiti dai singoli club sono comprensivi dei bonus relativi all’attività giovanile.

La speciale iniziativa del Dipartimento della Lega Nazionale Dilettanti per la decima stagione consecutiva incentiva l’impiego dei giovani calciatori oltre la quota prevista da regolamento. Il premio complessivo di 450.000 euro è suddiviso e destinato alle prime tre società di ogni girone che puntano con decisione sulla linea verde.

Le prime tre squadre di ogni girone saranno premiate nel rispetto dei criteri e modalità della graduatoria: 1ª classificata Euro 25.000, 2ª classificata Euro 15.000, 3ª classificata Euro 10.000.

Girone H: Fasano 1244, Sorrento 1156, Nola 1005.