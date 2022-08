Apre un nuovo Milan Club: entusiasmo alle stelle a Carovigno

CAROVIGNO - In un clima di grande entusiasmo si è svolta ieri sera (giovedì 12 agosto) la cerimonia di inaugurazione del Milan Club di Carovigno, riconosciuto dall'Aimc (Associazione italiana Milan Club). Centinaia di tifosi rossoneri si sono ritrovati presso la sede nuova di zecca aperta in via Martiri di Cefalonia 34, nei pressi dello stadio comunale, a coronamento di un percorso iniziato negli anni scorsi. La partecipazione delle famiglie e di sostenitori di tutte le età è uno dei punti di forza di un sodalizio che darà anche il suo contributo nel sociale. Lo ha spiegato a BrindisiReport il presidente del club, Pinuccio Buongiorno.

Il locale è dotato di un maxi schermo su cui verranno trasmesse tutte le partite della stagione 2022-23 dei campioni d'Italia, a partire dal match contro l'Udinese in programma sabato prossimo. La campagna di tesseramento sta andando a gonfie vele. Solo nella serata di ieri sono state staccate decine e decine di tessere.