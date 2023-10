Padre e figlio con i gol nel Dna: Maurizio e Simone Ganz insieme in città

Simone Ganz sarà supportato da un tifoso speciale nel derby contro il Monopoli. Si tratta di papà Maurizio, grande bomber che a cavallo fra gli anni ’90 e i primi anni 2000 ha macinato gol con le maglie di Brescia, Atalanta, Inter e Milan, con cui ha vinto uno scudetto nel 1999.

Maurizio Ganz ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2007, per poi intraprendere la carriera da allenatore. Dal 2019 allena il Milan femminile. Il fine settimana libero da impegni con le rossonere gli ha dato la possibilità di scendere a Brindisi. Stamattina, insieme al figlio, è passato dal salone dell'hai stylist Rossano Zazzara, in arte The Barber, parrucchiere di diversi giocatori. Domani sarà al Fanuzzi per seguire la partita contro il Monopoli.

Probabilmente Simone partirà da titolare, dopo il gol della vittoria realizzato mercoledì scorso in casa del Messina. I tifosi biancazzurri confidano nelle sue reti per raggiungere il traguardo della salvezza e magari raggiungere degli obiettivi ancora più prestigiosi. I gol, del resto, sono nel Dna di famiglia.