Brindisi Fc: arrivano altri sei calciatori, oggi test contro il Matese

BRINDISI - Altri sei giocatori sono stati ingaggiati fra ieri e oggi (venerdì 27 agosto) dal Brindisi Fc. Si tratta di: Paolo Serafino, attaccante classe 2001, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Taranto in Serie D; Nino Fidanza, attaccante classe 2000, cresciuto nelle giovanili della Lazio e del Frosinone, in Serie D ha vestito la maglia dell’Avezzano; Mario Giappone, portiere classe 2001, che ha vestito nelle passate stagioni le maglie di Marsala, Chieri 1955, Taranto e Dattilo tutte squadre che hanno militato in Serie D: Damiano Sterpone, centrocampista classe 1996, che ha vestito in Serie D le maglie di Fondi, Aprilia, Anzio 1924 e Team Nuova Florida; Luca Alessandro, centrocampista classe 2001, nelle passate stagioni De Luca ha vestito le maglie del Giuliano in Serie D e della Cavese in serie C.

Oggi pomeriggio, intanto, è in programma un allenamento congiunto con il Matese verrà trasmesso in diretta da Antenna Sud 85 con inizio collegamento previsto per le ore 17.00