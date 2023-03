Le vecchie glorie del calcio carovignese tornano in campo, per la vita

CAROVIGNO - Venerdì 31 marzo, ore 18.30, presso il centro sportivo di Enzo Tagliente a Carovigno, si svolgerà un evento unico nel suo genere. Gli ex-giocatori del Carovigno calcio del Mister Mariolino Di Latte (atleti che hanno giocato dagli anni '70 agli anni '90 e hanno fatto la storia del calcio carovignese), scenderanno in campo per sensibilizzare la comunità alla donazione del sangue e delle cellule staminali.

Le vecchie glorie del calcio giocheranno per sostenere l'Ail sezione Carovigno, l'Adoces Puglia e l'Avis di Carovigno. L'evento è stato possibile grazie ai partner della manifestazione: la Fabbrica Euroargento di Carovigno, il Centro Sportivo di Enzo Tagliente, l'associazione Noi per il sociale e grazie allo sponsor ufficiale Nicos 30/40 & Co.

Alla gara sportiva interverranno oltre 40 atleti che si "sfideranno" per regalare speranza a chi è meno fortunato. Durante la manifestazione avremo l'onore di ospitare l'allora allenatore Placella Giuseppe e l'allora Presidente Enrico Greco. A fissare tutti i momenti di goliardia, ci sarà il fotografo Francesco Valente.

Tutti gli attori della serata hanno messo del proprio per far sì che l'evento benefico fosse organizzato per vivere piacevolmente questa rimpatriata tra vecchie glorie del calcio e tutti coloro che hanno vissuto il calcio di qualche anno fa. Durante la manifestazione sarà possibile acquistare l'uovo di Pasqua dell'Ail.