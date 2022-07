Innesto di livello per l'attacco della Virtus Francavilla: in biancazzurro arriva Murilo

Serie C Girone C

L'attaccante classe 1995 Murilo è pronto a vestire la maglia della Virtus Francavilla. Si tratta di un autentico colpo per la società del presidente Antonio Magrì, che ha trovato l'accordo con il giocatore liberatosi dalla Viterbese tramite risoluzione del contratto: proprio in forza al club laziale Murilo ha segnato 9 gol in 46 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C. Attaccante centrale, che può svolgere inoltre il ruolo di seconda punta e di ala, ha messo in mostra le proprie abilità al Livorno, dove ha giocato dal 2016 al 2021 disputando anche la Serie B (55 presenze e 5 gol il suo score personale). Si parla di un accordo pluriennale tra le parti, ed intanto la Virtus Francavilla sulla propria pagina Facebook ha pubblicato un video che contiene immagini del Brasile e di Belo Horizonte, luogo di nascita della punta.