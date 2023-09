Altro innesto per la Virtus Francavilla: arriva il terzino destro Lorenzo Lo Duca

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla puntella la fascia destra con Lorenzo Lo Duca. Dopo aver ingaggiato a parametro zero il centrocampista Kevin Biondi, i biancazzurri hanno messo sotto contratto dal parco degli svincolati il terzino destro classe 2003, ex Rimini e United Riccione: sarà lui ad alternarsi su tale tale fascia con Francesco Carella, titolare designato da Alberto Villa. Il calciatore sarà arruolabile per il match di domenica 17 settembre contro il Crotone, alla Nuovarredo Arena (ore 20:45).

Lo Duca, come già detto, è reduce da due stagioni trascorse nel girone D della Serie D: con Rimini e United Riccione ha raccolto in tutto 47 presenze e 3 assist. Può essere, all'occorrenza, utilizzato anche come difensore centrale.