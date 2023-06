Integration League, la Virtus Francavilla batte il Monopoli per 11-3 e va in semifinale

Serie C Girone C

Ancora un successo per la Virtus Francavilla nell'Integration League (torneo che coinvolge rifugiati e comunità locali, promosso dalla Lega Pro e supportato da UNHCR e Project School): i biancazzurri, guidati dal tecnico Niang Baye Hassane ha battuto il Monopoli con un perentorio 11-3. Tra i protagonisti Buba Fatty, che ha messo a segno 5 gol. Si tratta, come già accennato, della seconda vittoria di fila per la Virtus, grazie alla quale si è assicurata la qualificazione alle semifinali;nella prima giornata è stato conquistato un successo per 14-0 ai danni del Potenza. Il prossimo appuntamento è fissato per domeni 18 giugno, in trasferta, contro il Monopoli B.