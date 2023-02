Brindisi Fc: "Interruzione consensuale del rapporto con il Ds Minguzzi"

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Brindisi Fc

Ssd Brindisi e il direttore sportivo Vincenzo Minguzzi comunicano di aver consensualmente deciso di interrompere il rapporto di collaborazione in essere. Essendosi conclusa la fase propulsiva del lavoro comune, le parti hanno concordato una amichevole separazione che consolida gli ottimi rapporti e una incondizionata stima reciproca. Il club è certo che anche nel futuro potrà avvalersi della figura del direttore Minguzzi per preziosi consigli e importanti collaborazioni. La società desidera ringraziare il direttore Minguzzi per la professionalità ed abnegazione con la quale ha esercitato le sue funzioni contribuendo in maniera importante ai risultati che stanno portando la squadra biancazzurra a lottare per le prime posizioni in classifica.