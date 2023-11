Arigliano predica pazienza: "Non possiamo pensare che il Brindisi sia questo e rimarrà questo"

BRINDISI - Mister Danucci non è in discussiuone. Lo si evince dalle dichiarazioni rilasciate dal socio del Brindisi Fc, Teodoro Arigliano, dopo la sconfitta per 2-0 rimediata oggi contro il Catania. Alla domanda se venga confermata la fiducia riposta nell'allenatore, oggi in tribuna per squalifica, Arigliano risponde: "Non possiamo pensare di buttare tutto per aria per tre partite perse in casa". Arigliano rigetta il termine fallimento. "Ne deve ancora passare - afferma - di acqua sotto i ponti prima di trarre delle conclusioni estreme".

RIguardo alla prestazione, queste le considerazioni di Arigliano. "In questo momento - dichiara - stiamo pagando gli errori. Le partite equilibrate in cui sembra che da un momento all'altro riusciamo a svoltarle, poi vengono decise da un gol o da un episodio, come questa sera con quella carambola sulla testa di Sarao. Stiamo attraversando un momento in cui ci sta andando tutto male. Non possiamo pensare che il Brindisi sia questo e rimarrà questo. Se facciamo gruppo e ci diamo conforto l'uno con l'altro, non indietreggeremo di un millimetro".

Arigliano non esprime preoccupazione per la situazione in classifica. "Abbiamo 10 punti - afferma - dopo 11 giornate. Ne mancano 28. Non posso pensare che i giochi siano fatti. Siamo un gruppo nuovo. Riusciremo a calarci nella nuova categria e a raccogliere il frutto di un'occasione o subire il gioco altrui e poi portarla via. Dobbiamo avere pazienza".

Riguardo alle difficoltà in fase realizzativa: "La fase difensiva degli avversari - afferma - è di qualità elevata". "Abiamo un'emorragia in attacco. Non riusciamo a concretizzare le occasioni che poroduciamo":

Infine una considerazione sull'errore commesso da Albertazzi in occasione della seconda rete degli etnei. "Si è trattato - dichiara Arigliano - semplicemente di un errore di gioco. Non è un momento di debolezza mentale della squadra. Ci stiamo confrontando in un campionato nuovo, fatto da corazzate con cui dobbiamo fare i conti".