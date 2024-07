Giuseppe Roma lancia il nuovo Brindisi: "Siamo un bel gruppo, vogliamo divertirci"

BRINDISI – Fra le tante vertenze da chiudere, la domanda di iscrizione da presentare, varie scartoffie e una squadra da ricostruire, sono stati giorni intensi per Giuseppe Roma. Ma il nuovo presidente del Brindisi Football Club non è minimamente provato. L’imprenditore brindisino è carico ed entusiasta per questa sua seconda avventura calcistica.

La penalizzazione di 12 punti (sperando in uno sconto) allo start del campionato di Serie D e la responsabilità di dover rilanciare il calcio brindisino dopo una stagione nefasta, non lo spaventano. Roma accoglie il giornalista che si appresta a intervistarlo con un sorriso genuino e un convincente: “Ci divertiremo”. Al suo fianco c’è il direttore generale Andrea Gianni, architetto della squadra messa a disposizione di mister Alessandro Monticciolo.

“Sono fortunato – dichiara Roma – a poter contare su dei professionisti e su dei soci di altissimo livello”. Roma è già stato socio e presidente del Brindisi 13 anni fa, quando faceva parte di una cordata di imprenditori locali (e non) che rilevò il club dopo l’ennesimo fallimento. Si trattò di una parentesi di un paio di anni, segnata da varie vicissitudini. “Rispetto ad allora – afferma Roma – ho acquisito maggiore esperienza. Oggi mi sento più maturo”.

Il progetto gli è stato proposto mesi fa, quando il Brindisi della gestione Arigliano affondava lentamente nel campionato di Serie C, con pendenze e punti di penalizzazione che si accumulavano. “Ci ho riflettuto molto – ammette – prima di accettare. Mi ha convinto l’amore per la città. Forte di questo gruppo, ora nulla mi spaventa”.

La società

Roma è uno dei tre soci, insieme all’imprenditore romano, nonché vicepresidente, Marco Dova, con cui ha ripartito equamente l’80 percento delle quote, e al socio di minoranza Damiano Pozzessere, già vicepresidente della precedente gestione. Giuseppe è accompagnato in questo percorso dal figlio 24enne Andrea, laureato in Architettura e design. “Andrea – spiega il presidente – ci trasmetterà il dinamismo e la professionalità di un ragazzo che si sta affacciando alla carriera manageriale. Sarà vicino al direttore generale Gianni, una persona speciale, con cui si è subito instaurata grande sintonia. C’è piena sintonia anche con Marco Dova. Siamo un bel team. Vogliamo divertirci, dando vita a un progetto importante. Ma con una penalizzazione così pesante, il primo obiettivo sarà quello della salvezza”.

Roma ringrazia il deputato Mauro D’Attis per aver messo insieme questo sodalizio. “Siamo grati all’onorevole D’Attis – afferma l’imprenditore – per l’amore che ha avuto nei confronti del calcio. E’ una fortuna poter contare su un politico che fa qualcosa per la propria città”.

Dirigenza e staff tecnico

L’organigramma dirigenziale e quello tecnico sono ormai definiti. Stefano Tota è il segretario generale. Il settore della comunicazione è stato affidato a Roberto Romeo, già responsabile della comunicazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Il team manager è Domenico Colelli. L’addetto agli arbitri, Gianluigi Corlianò. Mister Monticciolo sarà supportato dal vice Gaetano Ungaro, dal preparatore atletico Mino Martinelli e dal preparatore dei portieri Mirko Silipo, ex portiere del Brindisi.

La squadra sta prendendo forma giorno dopo giorno. Ieri sono stati ufficializzati gli ingaggi del centrocampista Matteo Montinaro e dei difensori Bruno De Pace e Dembel Sall. Nei giorni scorsi precedenti stati piazzati dei tasselli importanti, fra cui l’esterno Leonardo Nunzella, il centrocampista Ciro Lucchese e l’attaccante Makulu Tembe. Nelle prossime ore arriveranno altri “big” e ci si concentrerà sul parco under. Gran parte dei tesserati ha già giocato sotto la guida tecnica di mister Monticciolo. “Stiamo cercando di mettere il nostro allenatore nelle migliori condizioni possibili – spiega Roma – con pedine funzionali al suo gioco e di categoria superiore”.

La squadra si ritroverà al Fanuzzi fra il 30 e il 31 luglio, per test e visite mediche. Dal 3 al 13 agosto si svolgerà il ritiro a San Giovanni in Fiore (Cosenza). A breve sarà definito il programma delle amichevoli, fino all’esordio in Coppa Italia dilettanti previsto per il 25 agosto. Il campionato partirà l’8 settembre.

Settore giovanile

Ma la società non sta pensando solo alla prima squadra. “Stiamo lavorando molto – assicura Roma – sulla scuola calcio e sul settore giovanile, dai pulcini agli Juniores nazionali. Nel giro di qualche giorno comunicheremo l’organigramma del settore giovanile. Puntiamo con decisione sul senso di appartenenza dei nostri ragazzi alla città”. Le leve Juniores, Giovanissimi e Allievi si alleneranno al precampo. Per la scuola calcio, invece, è allo studio “un progetto particolare”.

L'appello ai tifosi

La società, insomma, è impegnata a 360 gradi. Ma la prima sfida sarà conquistare la fiducia e il sostegno dei tifosi. “Stateci vicini – è l’invito che Roma rivolge ai supporter – noi garantiremo massima trasparenza, progettualità e un impegno al limite dello sfinimento. Gioite insieme a noi nei momenti belli. Stateci accanto in quelli brutti”.

