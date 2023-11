Danucci dopo il ko nel derby: "Loro sono riusciti a fare gol, noi no: questa è la differenza"

Serie C

Serie C

BRINDISI - Un amareggiato mister Danucci si presenta in sala stampa dopo la sconfitta rimediata contro la Virtus Francavilla. "Mi aspettavo - dichiara - che la squadra approcciasse meglio la partita. Abbiamo subito gol e da lì è diventato tutto più complicato. I ragazzi ci hanno messo tutto quello che potevano per pareggiare. A fine primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni. Abbiamo avuto diverse occasioni importanti con Bellucci e con Galano. Possiamo fare meglio. Dal punto di vista dell'impegno abbiamo messo tutto quello che potevamo".

Danucci salva l'atteggiamento: "E' stato quello di una squadra che ha voglia di uscire dal momento negativo". "Purtroppo - prosegue Danucci - alla prima vera occasione ci fanno gol. Questo ci condiziona la partita. E' una costante quella di prender gol nei primi minuti. Oggi i ragazzi hanno cercato di recuperare la partita. La differenza fra noi e loro è che loro hanno fatto gol mentre noi non ci siamo riusciti".

"Cerco di lavorare - afferma ancora il tecnico - per mettere i ragazzi nelle migliori condizioni possibili affinchépossano fare bene. E' normale che qualche problema ci sia. Ci portiamo dentro la mancanza di gente che nell'uno contro uno ti crea superiorità. Arriviamo bene sulla trequarti avversaria. C'è bisogno di gente che dal punto di vista qualitativo metta qualcosa in più. Davanti facciamo fatica a creare quella superiorità numerica che poi ti consente ti far saltare il banco".

Anche il difensore Bellucci si è presentato in sala stampa, soffermandosi sul momento della squadra. "Nello spogliatoio - afferma - cerchiamo di essere più tranquilli possibile. E' difficile perchpìé non riusciamo a fare punti, ma cerchiamo di restare sereni. Penso che questo sia un punto di partenza per fare bene nelle prossime partite. Tanti episodi ci girano male, ma se li approcciamo nella maniera giusta, torneranno a nostro favore".