L'esperto Bubalo e l'under Trovè: altri due rinforzi in attacco per il Brindisi Fc

BRINDISI – Un giocatore di esperienza e un under: altri due rinforzi per il Brindisi Fc. Si tratta degli attaccanti Ivan Bubalo, croato, classe 1990, e di Francesco Trové, nato nel 2002. Il primo ha vestito le maglie di Prespa Birlik, Jesina, NK Dugopolje, NK Novigrad, Fram Reykjavík e HSK Posusje. A Brindisi troverà come compagno di reparto il connazionale Kordic.

Bubalo è già a disposizione di Mister Di Costanzo. Trové ha giocato con Fasano e Otranto dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Virtus Francavilla. Altri profili, fra under e over, sono al vaglio del direttore sportivo Nicola Dionisio e di mister Nello Di Costanza, per rinforzare una squadra relegata all'ultimo posto del campionato di Serie D, con appena un punto in otto giornate. L'obiettivo è quello di invertire la rotta a partire dal derby casalingo in programma domenica prossima (ore 14:30), contro il Fasano.