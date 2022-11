Juve Stabia-Virtus Francavilla, Calabro : "Dobbiamo avere coraggio, vinciamo i duelli"

L'allenatore dei biancazzurri ha presentato la gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma domenica 13 novembre allo stadio Menti. Calcio d'inizio alle ore 17:30