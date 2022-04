Juve Stabia-Virtus Francavilla, la probabile formazione dei biancazzurri

Serie C Girone C

Ritrovare la vittoria dopo otto partite d'astinenza per essere sicuri di concludere la regular season al quinto posto in classifica. Nell'ultima trasferta stagionale prima dei playoff prevista per oggi pomeriggio, la Virtus Francavilla sarà di scena allo stadio Menti contro la Juve Stabia, avendo l'obiettivo di far bottino pieno senza dover guardare alla gara tra Monopoli e Fidelis Andria (i biancoverdi hanno gli stessi punti in classifica, 56, del club della Città degli Imperiali). Insomma, un crocevia fondamentale che permetterebbe agli uomini di Roberto Taurino di affrontare i playoff con due potenziali turni da disputare in casa.

Sarà il 3-4-3 il modulo di partenza della Virtus Francavilla. Nobile in porta, protetto dalla retroguardia formata da Delvino, Miceli e Caporale; sulla fascia destra ritorna dal primo minuto Pierno, mentre sul versante opposto è pronto Carella. In mediana è invece pronto il tandem formato da Toscano e Prezioso. In attacco Patierno verrà supportato da Perez e Maiorino.

Virtus Francavilla, la probabile formazione per il match contro la Juve Stabia

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile; Delvino, Miceli, Caporale; Pierno, Toscano, Prezioso, Carella; Perez, Patierno, Maiorino. All. Taurino.