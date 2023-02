L'Ostuni incassa un'altra sconfitta: Romano regala il successo al Gallipoli (1-0)

Non riesce a rialzarsi l'Ostuni, giunto alla quinta sconfitta consecutiva in seguito all'1-0 incassato allo stadio Bianco per mano del Gallipoli. A risultare decisiva è stata la rete in extremis firmata da Romano (85'); prosegue dunque il periodo di astinenza dell'Ostuni, che resta così fermo a quota 23 punti mantenendo l'ottavo posto in classifica.