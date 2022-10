L'Ostuni rimonta l'Arboris Belli e vola al quarto posto in classifica (3-1)

Squadra in casa

L'Ostuni rimonta l'Arboris Belli e fa un balzo al quarto posto del girone B del campionato di Eccellenza Pugliese. Allo stadio Scianni-Ruggieri i gialloblù hanno battuto per 3-1 i padroni di casa dell'Arboris Belli: dopo essere passati in svantaggio a causa di un autogol, la formazione guidata da Giovanni De Nitto ha ribaltato gli esiti dell'incontro grazie ad Albaqui, Marchionna ed Echarri. Il club della Città Bianca, al secondo successo consecutivo, ha raggiunto quota 10 punti in classifica.