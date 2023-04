L'Ostuni ritorna a sorridere e spera nella salvezza: Castellaneta battuto per 7-0

L'Ostuni non sbaglia e contro il Castellaneta ottiene una vittoria importantissima in chiave salvezza. Allo stadio Laveneziana (a porte chiuse), i gialloblù hanno avuto la meglio per 7-0 sui tarantini, già retrocessi in Promozione: protagonisti della sfida Marzio e Pendinelli, autori rispettivamente di una tripletta e di una doppietta; di Taddeo e Benedetti le altre reti dei padroni di casa. L'Ostuni, a seguito della settima vittoria stagionale, sale a quota 27 punti uscendo dalla zona playout e scavalcando sia Arboris Belli che Maglie. Per la salvezza diretta sarà dunque decisiva la sfida dell'ultima giornata proprio contro il Maglie, in programma domenica 16 aprile.