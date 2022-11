L'Ostuni si fa rimontare dall'Otranto: gialloblù sconfitti per 3-1

Si è fermata la striscia positiva dell'Ostuni: presso lo stadio Comunale Rizzo di Galatone, i gialloblù hanno incassato una sconfitta per 3-1 per mano dell'Otranto. Proprio gli ospiti si erano portati in avanti al 3' grazie ad Echarri, ma al 6' Villani ha immediatamente ristabilito l'equilibrio. Successivamente l'Otranto è riuscito ad emergere a completare la rimonta con i gol di Daniele Marino (18') e Gallo (47'). L'Ostuni, al terzo ko della stagione, è rimasto fermo a quota 16 punti venendo raggiunto dal Gallipoli in classifica.