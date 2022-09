L'Ostuni si prepara al debutto stagionale: domenica l'andata del primo turno di Coppa Italia contro il Manduria

In attesa dell'inizio del campionato fissato per il 18 settembre, l'Ostuni scalda i motori in vista del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza: la squadra gialloblù affronterà l'esordio ufficiale della stagione 2022/2023 di fronte al Manduria, allo stadio Demitri di Maruggio (calcio d'inizio fissato alle 15:30). Come annunciato sui social dalla società tarantina, l'ingresso per i tifosi sarà gratuito.

Si tratta di un bel test per l'Ostuni, che in estate ha cambiato la guida tecnica affidandola a Giovanni De Nitto, che è tornato nella Città Bianca dopo l'annata 2018/2019. La partita di ritorno è fissata per l'11 settembre, a campo invertito. Nella passata stagione l'Ostuni superò il primo turno riuscendo ad avere la meglio sulla Virtus Mola: nella gara di andata arrivò un ko per 4-3, mentre allo stadio Laveneziana ci fu una vittoria per 3-1.