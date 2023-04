La Nocerina rimonta il Fasano ed espugna lo stadio Curlo: biancazzurri ko per 3-2

Squadra in casa

Il Fasano si fa rimontare dalla Nocerina e incassa la nona sconfitta stagionale nel match andato in scena allo stadio Curlo. La formazione campana si è imposta per 4-3 nelle ultime battute di gioco. Ad aprire le danze sono stati i padroni di casa, all'11', grazie a Farinola, a cui ha risposto Maletic pochi minuti più tardi (16'); gli uomini guidati da Ivan Tisci hanno trovato il sorpasso quasi immediatamente, con il sedicesimo centro stagionale di Corvino. Poi il ribaltone della Nocerina: al 49' Talamo ha impattato la gara, mentre al 54' ancora Maletic ha messo il sigillo sulla vittoria dei suoi. Il Fasano resta così fermo a quota 43 punti in classifica.