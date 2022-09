La Virtus Francavilla blinda Alessandro Caporale: ufficiale il rinnovo fino al 2025

Girone C

Alessandro Caporale resterà alla Virtus Francavilla almeno fino al 2025: è infatti divenuto ufficiale il rinnovo contrattuale del difensore centrale classe 1995, una notizia che era nell'aria da alcuni giorni. Caporale è arrivato nella Città degli Imperiali nell'estate 2018 dal Nardò, e col passare del tempo ha assunto un ruolo sempre più importante all'interno della squadra a prescindere dalle guide tecniche che poi si sono alternate nel corso di questi anni. Ancora una volta la Virtus Francavilla ha compiuto una mossa che guarda verso il futuro e che dà forza al progetto al netto dei rinnovi firmati precedentemente da Cosimo Patierno, Mirko Miceli, Riccardo Idda, Pasquale Maiorino e Leonardo Perez. Tutti gli accordi scadono nel 2024.

Virtus Francavilla, rinnova Alessandro Caporale: il comunicato ufficiale dei biancazzurri

Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2025 con il difensore Alessandro Caporale. Il calciatore leccese, da cinque anni in biancazzurro, nella scorsa stagione ha ottenuto il record di giocatore con più presenze in assoluto nella storia della Virtus Francavilla Calcio con 133 presenze. La società augura ad Alessandro le migliori fortune sportive e professionali con la maglia biancazzurra.