La Virtus Francavilla cade a Foggia: decide una rete di D'Ursi

Serie C Girone C

Prima sconfitta stagionale per la Virtus Francavilla: i biancazzurri, dopo due risultati utili di fila, sono caduti allo stadio Zaccheria contro il Foggia. Nel primo tempo Avella è stato chiamato in causa su un tentativo dei padroni di casa ad opera di D'Ursi, mentre Murilo (uno dei calciatore più in forma della Virtus in questo avvio di campionato) ha costretto Nobile alla parata su calcio di punizione. Nel secondo tempo il Foggia ha premuto il piede sull'acceleratore e al 56' è giunto il gol decisivo di D'Ursi, abile a battere Avella con un colpo di testa su preciso assist di Frigerio.