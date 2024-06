La Virtus Francavilla prepara la prossima stagione: partita la ricerca del nuovo DS

La Virtus Francavilla muove i primi passi verso la stagione 2024/2025. In attesa di capire quali saranno le possiiblità di un ripescaggio in Serie C, con il presidente Antonio Magrì che ha dichiarato di voler presentare domanda, i biancazzurri sono al lavoro per coprire la prima casella, quella riguardante il ruolo di direttore sportivo.

La Virtus sta valutando diversi nomi a cui affidare tale mansione, con la volontà di sceglie un profilo navigato e dotato di grande carisma, che avrà ampi poteri nella gestione di tutta l'area tecnica. Al momento una decisione non sarebbe stata ancora presa, anche perché sono svariati i nomi contattati dalla società. Tra questi, circola quello di Francesco Montervino, classe 1978 che dall'estate 2022 fino allo scorso febbraio ha ricoperto tale carica al Casarano; dall'estate 2020 fino all'aprile 2022 ha militato nel Taranto (dopo l'esperienza dal 2014 al 2016), disputando anche un campionato di Serie C. Montervino ha fatto parte anche della dirigenza del Nola dal 2019 al 2020.

Giuseppe Figliomeni sarebbe un altro canditato. Il classe 1987 è stato nominnato direttore sportivo del Matera nell'estate 2023, costruendo una squadra al sesto posto con 53 punti a referto, ad un passo dai playoff.

In ogni caso, come già accennato, nulla è imminente e per la scelta definitiva del presidente Magrì bisognerà attende ancora una manciata di giorni.