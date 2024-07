La Virtus Francavilla puntella la difesa con l'esperto Nicola Lanzolla

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, per la stagione 2024/2025, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Lanzolla. Difensore di grande esperienza, classe ’89, nel corso della sua carriera ha totalizzato più di 360 presenze tra serie C e serie D. In serie C vanta oltre 120 presenze con le maglie del Castiglione, Città di Castello, Milazzo, Monopoli e Pisa. In serie D ha vestito le maglie dell’Altamura, Andria, Bisceglie, Bitonto, Gravina e Taranto.

Nelle ultime due stagioni, con la maglia del Nardò, ha disputato oltre 60 partite vincendo la finale Playoff per due anni consecutivi. Il calciatore sarà a disposizione di mister Ciro Ginestra per il ritiro precampionato.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla