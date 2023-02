La Virtus Francavilla sa come si fa: la Nuovarredo Arena è un fortino. I dati

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla sa come si fa. La larga vittoria per 4-1 sul Giugliano ha certificato il fatto che i biancazzurri, tra le mura della Nuovarredo Arena, riescono ad esprimersi al meglio sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello statistico: gli uomini di Antonio Calabro in casa sono imbattuti da novembre 2022, l'ultimo ko risale al 22 ottobre quando l'Avellino riuscì ad avere la meglio per 3-2. Da lì in poi la Virtus ha inanellato un pareggio contro l'Audace Cerignola e ben sette vittorie consecutive.

Dei 35 punti finora conquistati ben 32 sono stati messi a referto in match casalinghi (10 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta); 26 i gol fatti, 10 invece quelli subiti. Nella graduatoria ad hoc lo stesso bottino è stato raccolto finora dal Crotone, che allo stadio Ezio Scida ha giocato 12 partite vincendone 10 e pareggiandone 2; la corazzata Catanzaro guarda tutti dall'alto a livello di rendimento casalingo, infatti i giallorossi sono protagonisti di 14 successi di fila allo stadio Ceravolo.

Un ruolino di marcia, quello della Virtus Francavilla da autentica big del campionato. Ed ora i biancazzurri sperano di trovare continuità anche in trasferta, a partire dal delicato match di domenica 12 febbraio contro il Latina (allo stadio Francioni, ore 14:30).