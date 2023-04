La Virtus Francavilla si prepara al match clou con il Catanzaro: il precedente della passata stagione

Serie C Girone C

Grande appuntamento alla vigilia di Pasqua per la Virtus Francavilla, che sabato 8 aprile ospiterà alla Nuovarredo Arena il Catanzaro già promosso in Serie B (calcio d'inizio alle ore 20:30). Un match che sta suscitando in tutta la città una grande attesa, con i biancazzurri che si preparano a dare il massimo per riscattare il ko contro il Pescara nello scorso turno: l'obbiettivo, in queste ultime gare di regular season, è quello di assicurarsi il pass per la griglia playoff nel miglior posto possibile.

Nella scorsa stagione, il 22 dicembre 2021 (ventesima giornata) la Virtus Francavilla ebbe la meglio in rimonta sul Catanzaro per 2-1. Gli ospiti passarono in vantaggio grazie al colpo di testa di Pietro Cianci al 10'; a pareggiare i conti fu Federico Mastropietro al 23' mentre il sorpasso definitivo arrivò nella ripresa ad opera di Roberto Pierno, che insaccò il pallone alle spalle del portiere Paolo Branduani con un tap-in (75').