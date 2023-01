La Virtus Francavilla trionfa contro il Monterosi per 3-0. Nuovarredo Arena imbattuta da sette gare

La Virtus Francavilla torna alla vittoria, e lo fa con una prestazione convincente e di carattere: alla Nuovarredo Arena i biancazzurri hanno battuto per 3-0 il Monterosi, approcciando la partita in maniera aggressiva, in particolare verticalizzando spesso per far male. La formazione guidata da Antonio Calabro non ha concesso praticamente nulla all'avversario, trafitto al 2' da una giocata individuale di Patierno; nell'arco di tutta la gara i biancazzurri hanno creato molto senza però trovare il raddoppio fino al 70', quando l'appena subentrato Pierno ha infilato Forte. Sugli sviluppi di un contropiede Patierno ha subito fallo da Mbende, espulso in seguito, e la Virtus ha approfittato per segnare la terza rete direttamente su calcio di punizione, realizzato da Maiorino. La Virtus Francavilla ora è salita a quota 31 punti.

Virtus Francavilla-Monterosi, il tabellino

Reti: 2’pt Patierno, 25’st Pierno, 33’st Maiorino (VF)

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda, De Marino, Maiorino (36’st Cardoselli), Di Marco (12’st Macca), Patierno, Caporale, Risolo (12’st Tchetchoua), Cisco (24’st Pierno), Mendes (36’st Carella), Minelli. A disp: Milli, Romagnoli, Mastropietro, Solcia, Yakubiv, Enyan. All. Calabro

Monterosi Tuscia: Forte, Cancellieri (28’st Della Pietra), Santoro, Borri, Gasperi (15’st Lipari), Costantino (30’st Tonin), Carlini, Verde (15’st Tartaglia), Parlati (30’st Di Paolantonio), Piroli, Mbende. A disp: Moretti, Giordani, Tolomello. All. Di Deo

Arbitro: Sig. Enrico Gigliotti di Cosenza (Davide Santarossa di Pordenone-Simone Asciamprener Rainieri di Milano-Claudio Panettella di Bari)

Note: Ammoniti: Di Marco, Idda (VF) Espulsi: Mbende (MO)

Recupero: 2’pt, 2’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla