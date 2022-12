La Virtus Francavilla vince e convince: stesa la Turris per 3-1

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Virtus Francavilla, dopo il successo sulla Viterbese, ha battuto la Turris per 3-1 ottenenendo la seconda vittoria consecutiva, nonché quarto successo di fila tra le mura della Nuovarredo Arena. Una prestazione convincente e brillante quella fornita dagli uomini guidati da Antonio Calabro, che alla vigilia aveva chiesto ai suoi di tirare fuori il carattere: a seguito di questo risultato, la Virtus Francavilla è salita a quota 25 punti, a ridosso della zona playoff.

Virtus Francavill-Turris, il tabellino

MARCATORI Murilo (F) al 22'., Murilo (F) al 55', Patierno (F) su rigore al 63', Stampete al 94'

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella; Idda (dal 18' Miceli), Minelli, Caporale; Cisco, Macca (dal 76' Di Marco), Risolo, Murilo (dall'85' Cardoselli) Pierno (dal 76' Tchetchoua); Maiorino (dall'85' Ejesi), Patierno. A disp.: Romagnoli, Negro, Enyan, Giorno, Carella, Mastropietro. All. Calabro.

TURRIS (3-5-2): Perina; Zampa (dal 73' Aquino), Boccia, Frascatore; Finardi (dal 53' Ercolano), Gallo, Ardizzone, Haoudi, Vitiello (dal'89' Stampete); Longo, Maniero. A disp.: Fasolino, Di Franco, Di Nunzio, Nocerino. All. Di Michele.

.ARBITRO Pezzopane di L'Aquila.

NOTE Ammoniti Pierno, Zampa, Gallo, Frascatore, Miceli

Il primo tempo

La principale novità tattica è stata presentata dagli ospiti, schierati con un 3-5-2 a specchio anche al netto delle numerose assenze tra infortuni e squalifiche; in particolare il neo-acquisto Zampa è stato schierato da braccetto di difesa. Il primo sussulto è arrivato dai piedi di Cisco, che ha impegnato Perina con un tiro-cross invece di metterla in mezzo per un compagno di squadra. La Virtus ha cercato di premere fin da subito: Cisco, a destra, in fase di possesso si è allargato molto per dare ampiezza mentre Murilo si è spesso portato sulla linea del tandem Maiorino-Patierno per portare ancora più uomini in area. Fase frenetica della gara: sulla punizione calciata da Maiorino, Patierno ha sfiorato il gol con un'incornata sul primo palo, finita di pochissimo a lato. Rispetto al match contro la Viterbese, i biancazzurri sono sembrati ben più sicuri nel manovrare il pallone e a cercare i cambi di gioco verso gli esterni, mettendo in crisi la difesa campana. Maiorino, dalla distanza, è andato vicino a centrare la porta con una sassata. Il vantaggio era nell'aria ed è arrivato al 22', grazie alla situazione di gioco già accennata, la ricerca delle corsie esterne: Cisco, tra i più attivi tra i suoi, è stato servito sulla fascia destra, l'ala ha crossato in mezzo per la corrente Murilo che in spaccata ha insaccato. La Turris ha provato a reagire, abbozzando il pressing, ma senza farsi vedere dalle parti di Avella, mentre la Virtus Francavilla ha giocato sul velluto e ha proseguito in maniera intensa a fare la partita: al termine di un'azione corale, Patierno ha mancato di poco l'appuntamento con il raddoppio. Raddoppio annullato nel finale di primo tempo, per fuorigioco, a Minelli, che aveva battuto Perina su tap-in al termine di una spettacolare azione in ripartenza. I padroni di casa hanno messo in scena una delle migliori prestazioni stagionali, avrebbero meritato di chiudere la prima frazione in vantaggio di più di un gol, a fronte di un avversario praticamente mai pericoloso.

Virtus Francavilla-Turris, Il secondo tempo

Il forcing biancazzurro non è terminato a inizio ripresa: clamoroso il palo colpito di testa da Patierno, su pregevole assist di Minelli. La Turris però è scesa in campo più agguerrita, ed infatti in apertura è arrivata la prima occasione da gol, con il colpo di testa ravvicinato di Maniero respinto miracolosamente da Avella. La Virtus non si è fatta però spaventare, ha ripreso il pallino del gioco e sugli sviluppi di una transizione ha colpito di nuovo grazie a Murilo, preciso nel firmare la propria doppietta grazie ad un tiro da fuori area al 55'. L'attaccante brasiliano è stato implacabile, tanto che al termine di un'azione individuale si è guadagnato un rigore trasformato da Patierno (63'): la punta classe 1991 ha raggiunto così quota dieci reti in campionato. Il club della Città degli Imperiali ha mostrato di aver ritrovato quell'animo e quella forza mentale che Calabro ha voluto impartire fin da inizio annata, concedendo poco alla propria controparte e senza alzare il piede dall'acceleratore quando c'era da attaccare. Nelle ultime battute la Turris ha avuto uno scatto d'orgoglio, gli uomini guidati da David Di Michele hanno colpito prima la traversa con la zuccata di Maniero e successivamente Ercolano ha impegnato Avella con un tiro di esterno. La Virtus Francavilla ha gestito bene l'ultima porzione della gara tentando qualche altra ripartenza per arrotondare il risultato e coprendo le linee di passaggio; il gol della bandiera della Turris firmato da Stampete ha chiuso definitivamente un incontro ben interpretato dalla Virtus Francavilla, contenta per poter godersi in tranquillità le prossime festivià.