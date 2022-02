La Virtus Francavilla vola, Magrì: "Sogno bellissimo ma teniamo i piedi per terra"

Sei risultati utili di fila, cinque vittorie consecutive alla Nuovarredo Arena, undici gol fatti e solo tre subiti da quando il campionato è ripartito. Ma soprattutto il secondo posto in classifica, piazzamento mai raggiunto finora in Serie C: è una Virtus Francavilla in formato 'big', non più sorpresa ma una robusta certezza che fa sognare una città intera e i suoi tifosi. Il roboante successo per 4-1 contro il Potenza ha certicato il sorpasso nella graduatoria su Monopoli e Avellino, con la distanza dal Bari che ammonta a otto punti. Un traguardo, seppur momentaneo, che sa di storia, che è frutto del lavoro attento di programmazione della dirigenza a supporto del tecnico Roberto Taurino, abile alchimista capace di infondere le proprie idee ai calciatori e di solidificare un'intesa mai vista prima negli spogliatoi biancazzurri. Il suo flessibile 3-4-1-2 è la miscela giusta grazie alla quale i risultati sono sotto gli occhi di tutti: aggressività in fase di non possesso, manovra ragionata e paziente e gli sbocchi sugli esterni gli ingredienti di questo mix vincente.

E non può che essere contento il presidente Antonio Magrì: "Il segnale che bisogna cogliere da questa partita è che questa squadra, anche se è sotto, riesce a compattarsi e a ribaltare il risultato. Dopo un primo tempo non brillantissimo siamo andati in svantaggio, ma nell'intervallo i ragazzi avevano la voglia di vincere la partita mettendo poi in scena un secondo tempo straordinario". Il numero uno del club della Città degli Imperiali, ha sempre creduto nelle potenzialità del gruppo, anche se il secondo posto in classifica rappresenta per certi versi una sorpresa. "No, non me lo aspettavo. Però bisogna stare coi piedi per terra e guardare partita dopo partita. C'è un grande spirito di squadra che sta facendo la differenza. Dobbiamo continuare così, poi vedremo dove arriveremo. Siamo tra le prime squadre come minutaggio in tutti e tre i gironi, questa è la politica della società che continua perché gioca chi merita. Viviamo un bellissimo sogno".