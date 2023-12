Lancio di fumogeni: Curva Sud chiusa in occasione di Brindisi - Potenza

BRINDISI – Il lancio di fumogeni in campo costerà la chiusura della Curva Sud del Fanuzzi in occasione della partita Brindisi – Potenza, in programma il prossimo 2 gennaio. Questa la decisione adottata dal giudice sportivo della Lega Pro a seguito dei fatti che si sono verificati domenica scorsa, durante la partita fra i biancazzurri e il Crotone.

In particolar moto al 66’, dopo il raddoppio della formazione ospite, una dozzina di fumogeni è stata lanciata sul terreno di gioco dalla Curva Sud, “determinando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’arbitro – si legge nel referto del giudice sportivo - per circa quattro minuti per consentire ai vigili del fuoco la rimozione degli stessi”. Altri tre fumogeni sono stati poi lanciati fra il 69’ e il 90’, quando in campo è arrivata anche una “bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze”.

Tale condotta, come rimarcato dal giudice sportivo, ha messo in pericolo l’incolumità pubblica, dei tesserati e degli addetti ai servizi, oltre a provocare dei danni al manto erboso. La tifoseria della Curva, fa notare ancora il giudice sportivo, era già stata protagonista di episodi analoghi.

Tutto ciò ha portato a un’ammenda da 1000 euro a carico della società e alla decisione di chiudere la Curva Sud “con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione”. Ossia in occasione di Brindisi – Potenza.