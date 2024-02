Lancio di petardi e di fumogeni dal settore ospiti: mille euro di multa al Brindisi

BRINDISI - Ammonta a mille euro l’ammenda inflitta al Brindisi Fc per lancio di petardi e di fumogeni da parte dei propri tifosi, in occasione della trasferta disputata domenica scorsa a Caserta, per la 28esima giornata del campionato di Serie C.

La punizione è stata decisa dal giudice sportivo, che contesta “fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza” e “fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica”.

In particolare i tifosi ospiti hanno lanciato due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze, all’11’ e al 62’, oltre a due fumogeni, sempre senza conseguenze, al 62’ e all’86’.

