Larrivey replica a Murilo: bella prova della Virtus Francavilla nel test contro il Cosenza

Fa progressi la Virtus Francavilla, che presso il Centro Sportivo Real Cosenza ha strappato un buon pareggio di fronte al Cosenza, formazione che milita in Serie B. 1-1 il risultato finale al termine di un'amichevole (la seconda stagionale dopo quello con il Lecce) giocato con personalità e una certa intensità mostrata soprattutto nel primo tempo: si può dire dunque che il secondo test estivo è stato superato grazie ad una performance, su entrambe le fasi di gioco, efficace ed ordinata. Ad aprire le marcature è stato Murilo al 13', il pareggio è stato invece firmato da Larrivey al 44'.

Cosenza-Virtus Francavilla, le formazioni iniziali

COSENZA (4-3-2-1): Matosevic; Rispoli, Meroni, Venturi, Panico; Florenzi, Voca. Vallocchia; Brignola, D'Urso; Larrivey. All. Dionigi.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Di Marco, Tchetchoua, Risolo, Pierno; Murilo, Patierno, Maiorino. All.Calabro.

Il primo tempo

I biancazzurri sono partiti bene, tenendo il baricentro alto e aggredendo il portatore di palla. La prima occasione è stata firmata proprio dagli ospiti, quando un ispirato Murilo ha servito Pierno sulla sinistra per il conseguente cross basso indirizzato a Di Marco, adattato come tornante: tiro di prima finito alto sulla traversa. Intensità del pressing e suggerimenti verticali verso le punte (Maiorino e Murilo spesso si sono scambiati la posizione) sono stati i dettami che Antonio Calabro ha chiesto ai suoi di concretizzare all'interno del sistema di gioco su cui si punterà nella prossima stagione; gli ingranaggi tattici sono sembrati fluidi, al netto di una preparazione ancora in divenire, assieme ad una condizione fisica che piano piano è in crescita. I biancazzurri hanno coperto bene gli spazi, anche se il Cosenza si è reso pericoloso quando ha alzato il ritmo del possesso palla con degli scambi veloci. Il tridente offensivo ha mostrato di girare già a meraviglia davanti, non a caso il vantaggio della Virtus è arrivato da un'azione orchestrata da Patierno che ha servito in profondità Maiorino: il fantasista ha poi effettuato un cross basso sporcato dal portiere Matosevic e ribadito in rete da Murilo al 32'. Sul finire del primo tempo il Cosenza ha pareggiato i conti grazie al colpo di testa di Larrivey, imbeccato da un cross a centro area. La prima frazione è stata comunque bene interpretata dal club della Città degli Imperiali.

Cosenza-Virtus Francavilla, il racconto del secondo tempo

A inizio ripresa Calabro ha inserito Carella al posto di Tchetchoua e lo ha schierato sulla destra (Di Marco in mezzo), mentre Ekuban ha sostituito Maiorino. Subito Carella ha sfiorato il sorpasso impegnando Matosevic in area con un tentativo al volo. I ritmi si sono abbassati a lungo andare, a cercare di comandare il gioco è stato il Cosenza tramite un possesso palla insistente e la ricerca esterni: in questo spezzone di gara i due trequartisti, D'Urso e Brignola, hanno infatti allargato il proprio raggio d'azione per cercare l'uno contro uno e aprire varchi nella difesa avversaria. Avella però non ha corso particolari pericoli, d'altro canto i biancazzurri non sono riusciti a trovare sbocchi utili per provare a far breccia nella difesa calabrese. Tuttavia la Virtus Francavilla ha tenuto bene il campo, mostrandosi combattiva e accorta quando serviva: un risultato, insomma, che può lasciare soddisfatti in vista del proseguimento del precampionato.