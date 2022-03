La Virtus Francavilla coglie un altro pareggio: 0-0 a Latina

Serie C Girone C

Secondo pareggio consecutivo per la Virtus Francavilla, dopo quello rocambolesco di domenica contro la Paganese per 3-3. I biancazzurri hanno colto uno 0-0 tra le mura dello stadio Francioni, contro il Latina: complici le tante assenze tra infortuni e squalifiche, gli uomini guidati da Roberto Taurino si sono preoccupati di concedere poco agli avversari fornendo una prova di attenzione e compattezza. Nel finale di gara a dar manforte alla squadra ci sono stati gli ingressi di Ventola e Carella, ma davanti probabilmente è mancata un po' di lucidità per creare l'occasione giusta per segnare: un buon punto per la Virtus Francavilla, che sale a quota 55 (gli stessi di Avellino, che ha una partita in meno, e Monopoli) conservando il terzo posto. Domenica 20 marzo altro impegno, stavolta alla Nuovarredo Arena contro il Picerno.