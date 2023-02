Latina-Virtus Francavilla, Calabro: "Voglio che la squadra faccia una buona prestazione"

Girone C

Contro il Latina per cercare di sfatare il tabù trasferta. La Virtus Francavilla, domenica 12 febbraio, affronterà il match in programma allo stadio Francioni (calcio d'inizio alle ore 14:30) con la voglia di coligere la prima vittoria della stagione fuori casa: attualmente i biancazzurri stanno attraversando un buon periodo di forma, al netto di una striscia di risultati utili consecutivi ancora aperta; a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla partita: “All'andata meritavamo di vincere, creammo molto senza concedere nulla all'avversario. Vogliamo fare una prestazione buona, l'obbiettivo è puntare sui dettaglie portarli dalla nostra parte. C'è bisogno di più maturità fuori casa. La difesa del Latina ha molta esperienza, sugli esterni può vantare giocatori di gamba, in questa settimana ci siamo allenati su un terreno in terra naturale per adattarci alle difficoltà che incontreremo".

Sulle condizioni della squadra: “Vediamo come stiamo, c'è qualche giocatore che non ha smaltito bene le ultime tre partite. Ho avuto delle defezioni in questi giorni, valuteremo. Karlsson? Lo vedremo all'opera quando ci sarà la necessità".

Sui progressi del Francavilla e sul proseguimento del campionato: "Ci tengo che la squadra faccia una bella prestazione e che mostri la stessa mentalità mostrata nelle gare casalinghe. Quando cerchi una cosa a tutti i costi magari non si avvera. Dobbiamo essere bravi a mantenere la nostra disposizione tattica".