Virtus Francavilla, Taurino elogia il gruppo: "Pari giusto col Latina, i ragazzi stanno dando l'anima"

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla è tornata da Latina con un altro punto in tasca. Lo 0-0 dello stadio Francioni segue il 3-3 casalingo di domenica contro la Paganese: si tratta del secondo risultato utile di fila ottenuto dopo la sconfitta nel derby di Bari, coi punti in classifica che hanno toccato quota 55 e il terzo posto al momento conservato. C'è da tener conto l'emergenza che i biancazzurri hanno dovuto fronteggiare, sono stati infatti 7 gli assenti nel turno infrasettimanale: l'allenatore Roberto Taurino ha commentato positivamente la prestazioni dei suoi ragazzi.

"Avevamo tanti problemi, qualcuno ha stretto i denti. Per le difficoltà che avevamo devo fare un applauso ai ragazzi -ha detto Taurino ai microfoni di Antenna Sud- Secondo me potevamo fare qualcosina in più in fase offensiva,con un po' di lucidità in più potevamo creare maggiori pericoli. La partita è stata bloccata e tattica, speriamo che questa emergenza passi quanto prima-. Va bene così, lo 0-0 è il risultato giusto alla fine, il punto ci sta. Lavoreremo per migliorare la qualità sotto il profilo offensivo".

Taurino ha poi voluto elogiare di nuovo il suo gruppo per quello che sta facendo nonostante gli indisponibili e le condizioni fisiche, difendendolo da alcune critiche eccessive: "I ragazzi stanno stringendo i denti dando tutto, non è tutto così scontato. La gente dovrebbe apprezzare un po' di più quello che sta facendo la squadra, il percorso della squadra è straordinario. A me dà fastidio quando sento qualche mugugno, i ragazzi stanno dando l'anima".