Latina-Virtus Francavilla, Taurino: "Dobbiamo avere voglia, servirà la solita attenzione"

Nemmeno il tempo di rifiatare che per la Virtus Francavilla all'orizzonte c'è un altro impegno, quello contro il Latina di mercoledì 16 marzo allo stadio Francioni (ore 21:00). Un turno infrasettimanale che può servire ai biancazzurri come occasione per riscattare il pareggio subito in rimonta domenica contro la Paganese (risultato di 3-3 maturato nei minuti finali), anche se l'avversario non sarà uno dei più semplici da affrontare; a presentare la sfida alla vigilia, tramite una nota rilasciata dalla società, è stato il tecnico Roberto Taurino.

Sull'avversario: “Il Latina è una buona squadra, sta dimostrando di essere una squadra in salute. Non era partita benissimo in questo campionato ma poi è venuta fuori alla grande, ha praticamente ipotecato la salvezza anzi in questo momento può ambire ad un posto playoff, ha fatto un bel percorso in questo campionato. Una squadra giovane, con gamba ed intensità, brava ad attaccare soprattutto in verticale. Dovremo essere bravi noi a trovare le contromisure, essere compatti e cercare di limitare questa capacità nelle transizioni che può esser un’arma importante per loro. Una gara del genere si prepara come tutte, con la solita attenzione, concentrazione, sapendo che è un turno infrasettimanale ed in questo momento per noi è un problema in più giocare ogni tre giorni perché siamo veramente ridotti all’osso per una serie di problematiche, questo aumenta ancora di più il grado di difficoltà di questa partita"-

Sulle condizioni della squadra: "Come ormai dico da un po’ di tempo non abbiamo grandi possibilità di fare rotazioni; recuperiamo due giocatori squalificati ma probabilmente ne perderemo altri due, in linea di massima avremo quasi gli stessi a disposizione. Maiorino? Le sue condizionisono da valutare. Effettueremo un ultimo test, ieri ha potuto fare ben poco. Vediamo quali sono le sue sensazioni, anche perché in questo momento, con una partita cosi ravvicinata, non vogliamo correre il rischio di perderlo per un periodo più lungo per cui faremo le giuste valutazioni parlando anche col ragazzo e cercheremo di fare la scelta migliore".

Sulla partita di domenica contro la Paganese: "La squadra deve avere voglia di continuare a fare bene come è stato fatto finora, domenica sono stato molto duro con le parole ed il messaggio deve arrivare chiaro, a me non è piaciuto l’atteggiamento soprattutto quello difensivo dove ci siamo sentiti troppo tranquilli del risultato e questo non deve succedere. Però stiamo pur sempre parlando di una partita che fino a cinque minuti dalla fine vincevamo 3 a 1 ed abbiamo avuto la palla per fare il quarto, il quinto, il sesto gol. Probabilmente non siamo stati molto cinici in quel momento e abbiamo pagato le ingenuità a caro prezzo. Bisogna però anche essere lucidi quando si analizza una prestazione. Assieme a tutto il mio staff abbiamo rivisto la partita, ne abbiamo anche parlato, in questa gara abbiamo fatto delle grandi giocate che sono frutto del lavoro e della volontà dei ragazzi".