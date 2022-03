Virtus Francavilla, le ultime in vista del Latina: possibile ritorno al 3-5-2

Appuntamento notturno per la Virtus Francavilla, che scenderà in campo allo stadio Francioni per affrontare il Latina (ore 21:00) con la voglia di riscattare il pareggio subito in rimonta domenica scorsa contro la Paganese. I biancazzurri però sono in una vera e propria emergenza, al netto della lunga lista di indisponibili per infortunio: saranno out Caporale, Miceli Enyan, Tchetchoua, Tulissi e Maiorino, non convocato dopo che nell'ultimo impegno ha subito un problema fisico; mancherà anche lo squalificato Patierno. Il margine di scelta per il tecnico Roberto Taurino è dunque ridotto, per questo è possibile un ritorno al modulo 3-5-2.

Nobile tra i pali, mentre la difesa sarà formata ancora una volta da Delvino, Idda e Gianfreda. Toscano prenderà le redini del centrocampo e dovrebbe essere affiancato da Franco e Prezioso, da registrare sulla fascia sinistra il ritorno da titolare di Ingrosso con Pierno che torna a destra. Capitolo attacco: Mastropietro dovrebbe affiancare Perez, Ventola invece subentrerà a gara in corso.

Virtus Francavilla-Latina, la probabile formazione dei biancazzurri

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Delvino, Idda, Gianfreda; Pierno, Franco, Toscano, Prezioso, Ingrosso; Mastropietro, Perez. All.: Taurino.