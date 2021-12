Brindisi, Di Costanzo dopo il ko con il Lavello: "Dobbiamo guardare avanti e pensare ai prossimi impegni"

La sconfitta subita in rimonta contro il Lavello ha messo fine alla striscia positiva del Brindisi, durata in tutto tre turni. Alla rete del vantaggio di Rekik nel primo tempo hanno risposto i sigilli di Brunetti, Burzio e Mercuri a inizio ripresa. 3-1 il risultato finale allo stadio Franco Pisicchio, con la posizione in classifica dei biancazzurri che resta delicata. A commentare la gara ci ha pensato il tecnico Nello Di Costanzo:

"Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo andando vicini anche al raddoppio. Dopo il problema ad Esposito, che ci ha costretto a fare un doppio cambio per rispettare il regolamento degli under, il Lavello è stato abile a ribaltare la situazione. Purtroppo Romano e Moi sono out, quindi abbiamo dovuto adattare qualche calciatore che non è al meglio. Chi è andato in campo ha fatto il suo, purtroppo quei dieci minuti della ripresa hanno favorito i nostri avversari che hanno molta qualità. In qualche occasione abbiamo avuto potenziali opportunità per rientrare nel match, ma ora dobbiamo guardare avanti e pensare ai prossimi impegni".