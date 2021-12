Brindisi a Lavello: trasferta in pullman per i tifosi

Iniziativa del Brindisi in collaborazione con Ecotecnica e Sandplast, a sostegno dei tifosi che vorranno seguire la squadra in trasferta nel match di domenica 12 dicembre allo stadio Franco Pisicchio, contro il Lavello (alle ore 14:30). Sarà possibile viaggare in pullman per i suppoter biancazzurri, che potranno prenotare il proprio posto al costo simbolico di 5 euro. Il match sarà arbitrato da Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti Domenico Castaldo della sezione di Frattamaggiore e Dario Maione della sezione di Nola.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

TUTTI A LAVELLO!

SSD Brindisi comunica che, grazie alla collaborazione con Ecotecnica e Sandplast, sarà possibile seguire la squadra nella trasferta di Lavello prenotando il proprio posto sul pullman messo a disposizione dalla società ad un costo simbolico pari a 5 euro.

Da questa mattina sarà possibile effettuare la prenotazione presso il centro scommesse Betitaly di Via Bafile 37 e presso lo Store L'aspirapolvere di Via Aldo Moro 127.

Il Brindisi chiama chi ama il Brindisi.