Lavello-Fasano, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Inizierà con una trasferta il 2023 del Fasano. La formazione guidata da Ivan Tisci, nella diciottesima giornata del campionato di Serie D (girone H) sarà di scena allo stadio Lorusso di Venosa per affrontare il Lavello, con il calcio d'inizio fissato per le 14:30. Come reso noto dalla stessa società biancazzurra, per il settore ospiti sono stati messi a disposizione 570 posti; il costo del biglietto ammonta a 8 euro, compresi i diritti di prevendita. Per acquisire i tagliandi è necessario collegarsi al seguente link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/lavello-fasano-calcio .