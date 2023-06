Lega Pro, approvate le modifiche al regolamento per il minutaggio under

Serie C

Nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Lega Pro, tenutasi nella giornata di lunedì 12 giugno, sono state approvate le modifiche al regolamento riguardante il minutaggio dei giovani. In particolare si andrà a premiare di più le squadre che impiegheranno gli under provenienti dai propri settori giovanili. Insomma, un provvedimento che valorizza ancora di più una delle mission della Lega Pro, appunto la valorizzazione dei giovani calciatori.

A tal proposito si è espresso così il vicepresidente Gianfranco Zola, con delle dichiarazioni riportate dai canali ufficiali della stessa Lega Pro: "Dai tavoli di lavoro sono emerse proposte molto interessanti riguardanti i giovani. Tutti i club stanno lavorando per migliorare i loro settori giovanili, contribuendo a potenziare la Serie C e il calcio italiano. L’ aumento delle premialità per i club che fanno giocare i ragazzi provenienti dal proprio settore giovanile è un inizio. Ci vorrà un po’ di tempo, ma il lavoro è avviato. Avanti così".