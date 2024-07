Leo Nunzella torna a "casa": un esterno top per il Brindisi

Con tanti anni di esperienza in serie C alle spalle, Leonardo Nunzella è la pedina di peso per la corsia mancina del Brindisi Football Club. Originario di San Pancrazio Salentino, classe 1992, Nunzella è cresciuto nel settore giovanile del Lecce e poi in quello del Brindisi, sotto la guida prima di mister Salvatore Piscopiello, poi sotto quella di Antonio Barile, fino alla finale regionale persa 1-2 contro l’Aurora Bari a Noicattaro.

Ha vestito le maglie di Paganese, Lecce, Catania, Parma e Pordenone in C e vanta due stagioni in B con la divisa della Virtus Lanciano. Poi l’esperienza con la maglia del Pordenone in serie C con il quale disputa da titolare, il 12 dicembre 2017, gli ottavi di finale della Coppa Italia Tim persi ai rigori contro l’Inter a San Siro. Riparte a gennaio 2019 e chiude tre stagioni nella Virtus Francavilla, per lui 82 presenze e 5 reti. Quindi il trasferimento ad Andria, dove colleziona 22 presenze in campionato e 5 in Coppa Italia.

Infine, dal 2022-23 con i “grigi” dell’Alessandria fino allo scorso dicembre. Per l’esterno brindisino sempre e solo serie B e C. Quest’anno il ritorno nella sua terra. Il Brindisi FC dà il benvenuto a Leonardo Nunzella in attesa di far tesoro delle sue qualità e della sua esperienza.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi