Si interrompe la striscia positiva dell'Ostuni: il Manduria vince 2-0 con doppio Goncalves

Dopo due vittorie consecutive arriva una sconfitta per l'Ostuni, che cade allo stadio Camassa di Sava contro il Manduria nel match valevole per la decima giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Per la formazione allenata da Luciano Bruni si tratta della quarta sconfitta ottenuta fuori casa: il Manduria è andato in vantaggio al 37', quando Goncalves ha approfittato di un'ingenuità della difesa degli avversari sugli sviluppi di una loro punizione per conquistare la sfera e insaccarla in rete. Lo stesso Goncalves, al 44', sigla la sua personale doppietta con un calcio di punizione deviato dalla barriera finito alle spalle del portiere Schina. Nella ripresa i gialloblù macinano gioco senza però trovare lo spunto giusto per riaprire la gara: finisce 2-0, l'Ostuni rimane fermo a quota 10 punti, al quintultimo posto in classifica.