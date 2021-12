Brindisi, Di Costanzo: "Pronti ad affrontare la Mariglianese, daremo tutto"

Il Brindisi torna in campo, dopo che domenica scorsa ha osservato un turno di riposo forzato a causa del rinvio del match contro l'Audace Cerignola. I biancazzurri, mercoledì 22 dicembre, saranno di scena allo stadio Santa Maria delle Grazie, al cospetto della Mariglianese: l'obiettivo sarà quello di tornare a casa con dei punti in saccoccia fondamentali per la salvezza. A presentare la sfida alla vigilia ci ha pensato il tecnico Nello Di Costanzo.

Sull'avversario: "La Mariglianese è un po' la squadra sorpresa di questa stagione, negli ultimi tempi sta facendo dei grossi risultati; oltre che vincere con la Casertana, domenica è andata a vincere in casa della Nocerina che annovera giocatori importanti, quindi ci aspettiamo di incontrare una formazione ispirata che sta proseguendo a ritmo sostenuto verso la salvezza. Oggettivamente in questo momento può ambire a qualcosa in più, ha dei giocatori molto bravi, ma noi siamo pronti ad affrontarla perchè per noi una squadra vale l’altra e cercheremo di mettercela tutta per fare un grande risultato".

Sulle condizioni della squadra e sul mercato: "La squadra sta bene, abbiamo recuperato anche qualche giocatore che negli ultimi tempi era infortunato, quindi siamo pronti. La società sta cercando di rinforzare la rosa, integrandola con qualche giocatore sia giovane che esperto; vedremo se utilizzare qualcuno dei nuovi già domani".

Sulle prospettive per la seconda parte di campionato: "Dal 2022 ci aspettiamo risultati congrui con le prestazioni che la squadra ha offerto negli ultimi tempi; è un percorso che stiamo effettuando, che già adesso avrebbe dovuto coincidere con migliori risultati, comunque abbiamo fatto diversi punti che ci fanno ben sperare. La salvezza sarebbe un bellissimo regalo per noi, il club ed i nostri tifosi".