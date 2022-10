Martina-Brindisi, Danucci: "Cercheremo di fare la partita, è nel nostro DNA. Le squalifiche? Potrei cambiare qualcosa"

Dopo il pareggio subito in extremis contro il Casarano, per il Brindisi all'orizzonte c'è un altro derby pugliese: domenica 2 ottobre, alle ore 15:30, i biancazzurri faranno visita al Martina. Non saranno del match gli squalificati Alex Sirri (che ha rimediato tre giornate a seguito dell'espulsione nell'ultimo match) ed Enrico Zampa, anche lui espulso nella gara del Fanuzzi ma per doppia ammonizione. Non sarà un match semplice, dato che la formazione tarantina è a caccia di punti per smuovere una classifica che al momento recita tre punti; a presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Ciro Danucci.

"Dopo mercoledì ci siamo allenati bene -ha detto Danucci- La squadra ha lavorato con grande impegno. Cercheremo di fare la partita come è nel nostro Dna, sarà così su ogni campo. Dobbiamo stare attenti a tanti giocatori del Martina, cambieremo qualcosa al netto delle squalifiche. Deciderò con calma, metterò in campo la squadra che mi darà più garanzie. Ormai la gara contro il Casarano è passata".