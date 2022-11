Matera-Brindisi, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

SSD Brindisi comunica che i ticket per assistere al match Matera-Brindisi in programma Domenica 6 Novembre alle 14.30 presso lo stadio “XXI Settembre Franco Salerno”, valevole per la decima giornata di Serie D Girone H, saranno in vendita fino alle 19.00 di Sabato 5 Novembre sul sito https://tinyurl.com/4y8y5ee3 e nei punti vendita go2 presenti sul territorio.

I biglietti saranno nominativi e saranno in vendita al costo di euro 11.50.

Il ridotto per donne e under18 avrà un costo pari a 6.50€.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi